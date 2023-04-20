شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. اول صورة لـ ضحايا زكاة الكبوس في مستشفى بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فجر اليوم الخميس، صورة من داخل أكبر مستشفيات العاصمة المحتلة صنعاء، وهي تكتظ بعشرات الجثث التي خلفتها مجزرة زكاة باب اليمن مساء الأربعاء.

وتداول النشطاء صورة التقطها مواطن من داخل مستشفى الثورة العام، من إحدى الحجرات الصحية، وعشرات الجثث مرمية على الأرض، من ضحايا مجزرة التدافع على المساعدات المالية بمنطقة باب اليمن وسط صنعاء.

وارتفعت حصيلة المجزرة المروعة حتى اللحظة، إلى 97 قتيل و322 جريح، إثر تدافع المواطنين الذين تجمعوا أمام مدرسة معين لاستلام المساعدات المالية من مجموعة الكابوس التجارية، بعد أن أقدم مسلح حوثي على إطلاق الرصاص وترهيب الحاضرين.

وبحسب مصادر طبية في مستشفى الثورة العام، فإن 50 مصاب حالتهم الصحية حرجة مع انعدام الإمكانيات لإنقاذهم.