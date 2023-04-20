شكرا لبحثكم عن خبر لملس يوجه برفع الانقاض لعمارتي بليدا محل وهاير في مديرية المعلا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير ألدولة محافظ العاصمة عدن احمد حامد لملس واستجابة لمناشدات المواطنين قام كلا من صلاح العاقل وكيل محافظ العاصمة عدن وبمعية الأستاذ عبدالرحيم جاوي مدير عام مديرية المعلا والمهندس محسن كنبل مدير مكتب الاشغال بالمديرية، اليوم الاربعاء، بالنزول إلى عمارتي بليدا محل بمنطقة حافون، وعمارة هاير في شارع الشهيد مدرم، حيث تعرضت هذه البنايات لدمار كلي ابان فترة اجتياح الحوثيين للعاصمة عدن. ووجه معالي وزير الدولة محافظ العاصمة احمد حامد لملس بسرعة تكليف مكتب الاشغال بالمديرية لازالة ورفع الانقاض لتجنيب المواطنين مخاطر الانهيارات الجزئية للمباني. في ذات السياق اطلع العاقل والجاوي على الشرفات المتهالكة في عمائر ارتيريا وسقطرى وعيبان والذي سيتم صيانتها لإزالة خطر التساقط المستمر للاحجار نتيجه تهالك الشرفات والذي أصبحت تشكل خطر حقيقي على المواطنين . ويأتي هذا ترجمة لتوجيهات وزير الدولة محافظ العاصمة الاستاذ احمد حامد لملس باشراف مكتب الاشغال العامة وبتمويل من السلطة المحليه بالمديرية.

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