برعاية الرئيس العليمي.. تدشين مشروع المساعدات النقدية لأسر الشهداء والجرحى المعاقين في تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - دشنت مؤسسة رعاية التنموية، الأربعاء، مشروع المساعدات النقدية لجميع أسر الشهداء والجرحى المعاقين في مديريات محافظة تعز برعاية رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي.



وخلال فاعلية التدشين، أكد وكيل محافظة تعز للشؤون المالية والإدارية خالد عبد الجليل، أن هذا المشروع الذي تنفذه مؤسسة رعاية التنموية برعاية رئيس مجلس القيادة الرئاسي، يعبر عن الوفاء والعرفان لأسر الشهداء والجرحى الذين قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل الوطن الغالي.



وقال عبدالجليل، " شهدائنا الأبرار رووا الأرض بدمائهم الزكية من أجل القضية الوطنية وكرامة الشعب ونحن اليوم موجودين هنا بفضلهم، ما يوجب أن نكون أوفياء لهم والسير على دربهم".



وأشار إلى إن مشروع المساعدات النقدية تم تمويله من قبل فاعلين الخير برعاية وإشراف الرئيس العليمي، مؤكدا أن هذا المشاريع لها وقع في نفوس أسر الشهداء والجرحى".



من جانبه، قال رئيس أركان محور تعز العميد عبدالعزيز المجيدي، إن "هذا اللقاء التكريمي الخاص بشهدائنا الخالدين في رياض الرحمن، وجرحانا الصابرين الذين كابدوا الموت وقهروا المستحيل بالتغلب على إعاقتهم، لكي نمنحهم قدرهم اللائق ومكانتهم المستحقة باعتبار ذلك بعضا من حقهم".



وأضاف المجيدي، "شهداؤنا وجرحانا ضربوا أروع ما يمكن تصوره لمعنى البطولة والفداء والتفاني والإقدام ورفع راية تعز في أفق التحرر والبعد عن تدنيس الانقلاب والملشنة، فتعز واليمن من أقصاها إلى أدناها ومن شرقها إلى غربها مدينة لهم".



وفي الفعالية التي أقيمت في قاعة ديوان عام محافظة تعز، استعرض الأمين العام لمؤسسة رعاية عصام التميمي، "مشروع المساعدات النقدية الذي يستهدف كافة أسر الشهداء والجرحى المعاقين في جميع مديريات محافظة تعز.



وأكد التميمي، ان المؤسسة دشنت اليوم صرف المساعدات النقدية عبر بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي وفروعه، مشيرا إلى اللفتة الكريمة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي التي تعكس حرصه الكبير على دعم مشاريع أسر الشهداء والجرحى وتلبية احتياجاتهم".



كما دعا التميمي إلى تظافر الجهود الشعبية والرسمية للاهتمام بأسر الشهداء والجرحى وتفقد أحوالهم ورعاية أبنائهم خاصة أنهم الفئة الأشد احتياجا.

