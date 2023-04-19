بعد شهرين من مغادرتها.. الرئيس العليمي يعود إلى العاصمة المؤقتة عدن

المنامة - ياسر ابراهيم - عاد رئيس المجلس الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الأربعاء، الى العاصمة المؤقتة عدن بعد شهرين من مغادرتها في جولة أوروبية قبل أن يعود إلى العاصمة السعودية الرياض.



وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، بأن رئيس المجلس الرئاسي عاد ومعه عضو المجلس عيدروس الزبيدي إلى العاصمة المؤقتة عدن.



وأشارت إلى أن رئيس وأعضاء المجلس، عقدوا خلال الأسابيع الأخيرة سلسلة اجتماعات تشاورية، ولقاءات هامة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، والشركاء الاقليميين والدوليين حول مستجدات الوضع المحلي، والجهود الرامية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن.



وأعرب الرئيس العليمي، باسمه واعضاء المجلس عن خالص تهانيه لأبناء الشعب في الداخل والخارج بمناسبة الخواتم الرمضانية، وقرب حلول عيد الفطر السعيد. كما هنأ بذكرى النصر، وتحرير العاصمة المؤقتة عدن من المليشيات الإرهابية المدعومة من النظام الايراني.



وأثنى على دور أبطال المقاومة والقوات المسلحة، والأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة في صناعة تلك الملحمة التاريخية، ومبادراتهم المستمرة لإعادة اعمار المدينة، فضلا عن تدخلاتهم الإنسانية والانمائية في عموم البلاد.

