شكرا لبحثكم عن خبر شرطة عدن تقبض على قاتل صهيره بمدينة صلاح الدين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قبضت الاجهزة الامنية في العاصمة المؤقتة عدن، على متهم بجريمة قتل نُفذت فجر اليوم في منطقة صلاح الدين بمديرية البريقة.

وقال مدير شرطة الممدارة, النقيب صلاح شيخ الكوني بإن الأجهزة الأمنية قبضت على المتهم (م.ع.س) 23 عام، متهم بقتل المواطن نصر محمد شواح حيث تربطهما علاقة نسب والمجني عليه متزوج شقيقة الجاني.

وأشار الكوني بان المتهم اعترف بقتل صهره بعد مشادات كلامية وخلافات اسرية حصلت بينهما إلا أنها تطورت إلى عراك بالأيدي وقام الجاني بإطلاق النار عليه ليموت متأثرًا بإصابته.

وأكد الكوني بان قوات الأمن قبضت على المتهم وفتح محضر تحقيق حول الجريمة وفور استكمال الإجراءات سيتم تحويل ملف القضية إلى النيابة