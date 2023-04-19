شكرا لبحثكم عن خبر حادث مروع ينهي حياة أسرة من 7 أفراد كانوا في طريقهم لقضاء إجازة العيد في حجة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفي سبعة مواطنين من أسرة واحدة، جراء حادث مروع في محافظة حجة شمال غربي البلاد. وقالت مصادر محلية، إن سبعة أشخاص من أسرة واحدة توفوا جراء حادث مروع في إحدى الطرقات بمديرية "كحلان" بمحافظة حجة. وأضافت المصادر، أن من بين المتوفين الأب ويدعى "عادل عمار" والأم وخمسة من الأبناء، وسط صدمة أهالي المنطقة. وأشارت المصادر، إلى أن العائلة كانت في طريقها لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك في قريتهم بمديرية كحلان.

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