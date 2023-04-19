شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. عودة الرئيسان العليمي والزبيدي إلى العاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - *عاجل : د رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي و اللواء عيدورس الزبيدي ‎ عضو مجلس القيادة الرئاسي ، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي يصلان الى العاصمة #عدن**عاجل : د رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي و اللواء عيدورس الزبيدي ‎ عضو مجلس القيادة الرئاسي ، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي يصلان الى العاصمة #عدن*

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