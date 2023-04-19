شكرا لبحثكم عن خبر عاجل.. السبت أول أيام عيد الفطر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن مجلس الإفتاء الأسترالي في بيان نشره في موقعه الرسمي، عن أن يوم السبت القادم هو أول أيام عيد الفطر المبارك في أستراليا

وأوضح المجلس في بيانه: "نظرًا لتأكيد الحسابات الفلكية وعدم إمكانية رؤية الهلال مساء يوم الخميس؛ فإن يوم السبت القادم هو أول أيام عيد الفطر"؛ وذلك كما ورد في نص البيان