شكرا لبحثكم عن خبر عاجل.. السبت أول أيام عيد الفطر والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن مجلس الإفتاء الأسترالي في بيان نشره في موقعه الرسمي، عن أن يوم السبت القادم هو أول أيام عيد الفطر المبارك في أستراليا
وأوضح المجلس في بيانه: "نظرًا لتأكيد الحسابات الفلكية وعدم إمكانية رؤية الهلال مساء يوم الخميس؛ فإن يوم السبت القادم هو أول أيام عيد الفطر"؛ وذلك كما ورد في نص البيان
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