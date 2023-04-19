صنعاء.. مليشيا الحوثي تواصل اختطاف خمسة ناشطين في العمل الإنساني منذ أكثر من شهرين

المنامة - ياسر ابراهيم - تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية، منذ أكثر من شهرين، اختطاف خمسة ناشطين في العمل الإنساني، بتهمة العمل لصالح مؤسسات خيرية في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.



وقالت مصادر حقوقية لـ "يمن شباب نت" إن "مليشيا الحوثي الانقلابية أقدمت قبل أكثر من شهرين على اختطاف خمسة ناشطين في العمل الانساني في العاصمة صنعاء بذريعة أنهم يعملون في مؤسسات خيرية مقرها في عدن وتعز ومأرب".



وأوضحت المصادر أن المليشيا ترفض الإفراج عنهم، كما تمنع التواصل معهم.



ويأتي ذلك ضمن حرب المليشيات الحوثية على الجمعيات الخيرية والمبادرات الشبابية وسعيها المتواصل للتضييق على الفقراء والمحتاجين وحرمانهم من المساعدات.

