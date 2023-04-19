شكرا لبحثكم عن خبر اليمنية تزيد تعقيدات السفر الى مصر بشرط جديد .. شاهد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت الخطوط الجوية اليمنية عن قرار جديد للسماح لدخول اليمنيين الى مصر. وافادت الخطوط اليمنية بانه نظرا للظروف الحالية للسفر الى القاهرة يجب ان تكون تذاكر السفر الى القاهرة ذهاب وعودة.

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