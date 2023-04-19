شكرا لبحثكم عن خبر آخر اسعار العملات في صنعاء والعاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر مصرفية أن الريال اليمني سجل رقما جديداً أمام أسعار صرف الدولار الأمريكي والريال السعودي في محلات الصرافة بصنعاء وعدن اليوم الثلاثاء الموافق18 أبريل 2023م. آخر تحديث لأسعار صرف العملات الأجنبية في صنعاء وعدن يوم الثلاثاء الموافق 18 أبريل2023م. والتي جاءت كالتالي : أسعار صرف الدولار والسعودي في صنعاء الدولار شراء 535 إلى 538 ريال الدولار بيع 540 إلى 542 ريال السعودي شراء 140 إلى 142 ريال السعودي بيع 144 إلى 144,3 ريال أسعار صرف الدولار والسعودي في عدن. الدولار شراء 1190 إلى 1192 ريال الدولار بيع 1202 إلى 1207 ريال السعودي شراء 317 إلى 318 ريال السعودي بيع 320 إلى 321 ريال

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