شكرا لبحثكم عن خبر المشهورة رهف القحطاني تتعرّض لموقف مُحرج بسبب أركان الإيمان في بث مباشر مع سعود القحطاني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تعرضت المشهورة رهف القحطاني لموقف محرج خلال بث مباشر عبر تيك توك بين ناصر السبيعي ورهف القحطاني بادرها بسؤال عن أركان الإيمان، لتجيب رهف بسرعة وثقة: “خمسة” فيسألها: “وش هي؟”، فترد رهف بنفس السرعة والثقة: “الصيام والصلاة والزكاة، و..” قبل أن تكمل تظهر علامات الصدمة على ناصر موضِّحًا لها أن ما تقوله هي أركان الإسلام، فتشعر رهف بحرج قائلة: “تلخبطت تلخبطت!”، ثم تتابع: “ستة!” ، لينفجر ناصر من الضحك، هو والشهير سعود القحطاني الذي كان معهما خلال البث.

وانهالت العديد من التعليقات الساخرة على مقطع الفيديو، حيث قال أحدهم:" أنا والله استغرب من التعليقات اللي منصدمة من عجزها على الإجابة.. هذي البنت والله ما يطلع منها تحفظ حتى الفاتحة، لكن لو سألها أسئلة هايفة على مصمم أزياء أو أفلام هابطة بتجاوبك على طول".

بينما علق آخر:" أصلا السؤال والله بايخ ..بالله عليك تسالها ذا السؤال، البنت والله ما هي عارفة على أي دين هي لحد الآن، ربما إنها لا دينية، بدا الإسلام غريب وسوف يعود غريب.

الجدير بالذكر أنها قررت الاعتزال من الظهور في البثوث المباشرة على منصة تيك توك لأسباب غير معروفة.