شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. حقائب الأموال التي تم العثور عليها في منزل السوداني حميدتي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

داول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فيديو قال ناشروه إنه يظهر عثور الجيش السوداني على كمية كبيرة من الأموال في منزل قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في ظلّ المعارك المستمرة بين الطرفين في مناطق عدة بالسودان.

وبحسب وسائل إعلام، يظهر الفيديو رزماً من الدولارات الأمريكيّة، موضوعة داخل حقائب كبيرة، وجاء في التعليق المرافق "من داخل منزل حميدتي (قائد قوات الدعم السريع) ".



وكشفت تقارير صحفية ووكالات أنباء أنّ الفيديو في الحقيقة منشورٌ قبل سنة على الأقل.

ويأتي انتشار هذا الفيديو في ظلّ استمرار المعارك بالأسلحة الثقيلة في مناطق عدة في السودان، ولا سيّما في الخرطوم، على الرغم من النداءات الدولية الملحّة لوقف المعارك التي أوقعت حتى الآن قرابة 200 قتيل.

وبعد تقطيعه إلى مشاهد ثابتة، أرشد البحث إليه منشوراً في موقع إنستجرام في السادس من يناير 2022.

ويتابع الحساب الناشر للفيديو شؤون أوزبكستان.

ويعتبر نشره قبل أكثر من سنة ينفي صلته بما يحصل حالياً في السودان، خصوصاً أنّ الجيش السوداني لم يعلن عن مصادرة أموال من منزل حميدتي.