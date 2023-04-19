شكرا لبحثكم عن خبر محاولة قتل مسؤول امني كبير بمحافظة ابين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اصيب فجر يوم الاربعاء نائب مدير امن مدينة شقرة بمحافظة ابين برصاص مسلحين. وقال مصدر امني لصحيفة عدن الغد ان مسلحين اطلقوا النار على النقيب رضوان الداحوري. وتسبب اطلاق النار بمقتل المرافق الشخصي للداحوري ويدعى اصيل الداحوري. ولم تتوفر معلومات وافية عن أسباب هذا الاستهداف.

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