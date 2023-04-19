مسؤول محلي: سبعة مختطفين يتعرضون لتعذيب وحشي في سجون الحوثي بصنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - اتهم مسؤول محلي في أمانة العاصمة، مليشيا الحوثي بتعذيب سبعة من المختطفين في سجونها، بعد نقلهم إلى سجون سرية، على الرغم من انتهاء عملية تبادل للأسرى والمختطفين بين الحكومة والمليشيا برعاية أممية.

وأوضح مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، فهمي الزبيري، أن سبعة مختطفين، وهم "أحمد القطاع، وفؤاد العواضي، ومحمد الحرازي، وشهاب السالمي، ومحمد الصلوي، ومعاذ نعمان، وعدنان الضبيبي وآخرين" تعرضوا لعقوبة الاخفاء القسري، والمعاملة القاسية منذ شهرين، ونقلوا إلى زنازين تحت الأرض في سجون سرية أشد قساوة من زنازين الامن السياسي".

وحسب مركز العاصمة الحقوقي، فقد أكد الزبيري، أن حياة المختطفين في خطر؛ بسبب التعذيب الوحشي، والحبس في أماكن تفتقر لأدنى المعايير الانسانية في معاملة السجناء والمختطفين، محذراً المليشيات من ارتكاب اي حماقات ضدهم، وحمل مليشيا الحوثي المسؤولية القانونية والاخلاقية ازاء أي مخاطر تهدد حياتهم.



وأشار إلى أن مليشيا الحوثي تمارس نهجها العنصري والطائفي والتفوق العرقي في أبشع صورها، وتجبر المختطفين والمحتجزين تمجيد زعيم جماعتهم، والتحدث أمام الكاميرات بما يتعارض مع قناعاتهم وآرائهم الفكرية والسياسية.



وناشد الأمم المتحدة، ومنظمة الصليب الأحمر الدولية وجميع المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الانسان، التدخل العاجل لحماية حياة المختطفين والمخفيين والحفاظ على سلامتهم الجسدية، والضغط على مليشيا الحوثي الارهابية كشف مصيرهم، والتعرف على حالتهم الصحية، وسرعة الافراج عنهم.



وطالب الزبيري، سرعة فتح تحقيقات عاجلة وشفافة ضد مرتكبي انتهاكات التعذيب وحالات الوفاة تحت التعذيب في سجون الحوثي، والتي تتكرر بصورة ممنهجة في انتهاك صارخ لنصوص المعاهدات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني وقواعده، ووفقاً لما تضمنه الدستور اليمني والقوانين النافذة في البلاد، في الحق في الحياة وحفظ كرامة الإنسان وصون حريته والحق في الصحة وتلقي العلاج.



يأتي هذا في الوقت الذي استكملت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عملية تبادل لما يقارب من 900 محتجز، منهم قيادات عسكرية كبيرة، والتي تمت في عدد من المطارات اليمنية ومطارات سعودية، يوم الأحد الماضي.