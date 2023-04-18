شكرا لبحثكم عن خبر وزير النفط والمعادن يتفقد سير العمل في ميناء رضوم النفطي بشبوة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شبوة - سبأنت :

تفقد وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد سليمان الشماسي،اليوم الثلاثاء، سير العمليات التشغيلية في ميناء رضوم النفطي بمحافظة شبوة.

واستمع وزير النفط والمعادن، من إدارة الميناء وكافة العاملين عن الجهود المبذولة لتزويد محطة كهرباء الرئيس بالعاصمة المؤقتة عدن بالنفط الخام، وانشاء مساكب خاصة بتحميل المقطورات والمنفذ من قبل شركة النفط اليمنية، وما تم انجازه من اعمال انشاء خط جديد خاص بحركة المقطورات داخل الميناء والمنفذ من قبل صندوق الطرقات.

وخلال الزيارة، اكد الوزير الشماسي ،على اهمية مضاعفة الجهود لتنفيذ الخطط والبرامج الاستراتيجية التي تسعى لها قيادة وزارة النفط والمعادن مع الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية لتطوير عمل الميناء بما يواكب رؤية وتطلعات وزارة النفط والمعادن واهتمام القيادة السياسية بتطوير وتحديث منشات القطاعات النفطية والتعزيز من مستوى أدى عملها، مجدداً حرص قيادة وزارة النفط والمعادن بتقديم كافة اوجه الدعم لتذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه عمل هذا القطاع الوطني الهام.