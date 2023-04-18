شكرا لبحثكم عن خبر تفاصيل الاتصال المفاجئ بين احمد علي واللواء محمود الصبيحي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - هاتف أحمد علي عبدالله صالح، السفير السابق لدولة الإمارات العربية المتحدة، اللواء الركن محمود الصبيحي وزير الدفاع الأسبق، بعد يومين من إطلاق سراحه من سجون مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، ووصوله إلى مسقط رأسه بمحافظة لحج.

وفي المكالمة الهاتفية، هنئ أحمد علي الصبيحي بإطلاق سراحه من سجون ميليشيا الحوثي، بعد ثماني سنوات من الاعتقال إلى جانب مئات الأبطال المدافعين عن الوطن والحرية والكرامة.

وأشاد الأخ أحمد علي عبدالله صالح بمواقف اللواء الصبيحي الوطنية، معبراً عن سعادته بعودته وجميع الأسرى والمعتقلين إلى أهاليهم.

من جانبه عبَّر اللواء محمود الصبيحي عن بالغ شكره وتقديره لأحمد علي عبدالله صالح على اتصاله وتهنئته الكريمة.

وكان اللواء محمود الصبيحي، قد نصب خيمة في مسقط رأسه بمديرية المضاربة ورأس العارة، بمحافظة لحج، لاستقبال المهنئين له بعد وصوله من صنعاء إلى مطار عدن الدولي، حيث رفض الذهاب إلى قيادة الشرعية المقيمة في الخارج، الأمر الذي نال إعجاب الآلاف من محبيه حيث يحظى بقاعدة شعبية واسعة في البلاد، لموافقه البطولية بداية الانقلاب الحوثي في اليمن.