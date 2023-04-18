شكرا لبحثكم عن خبر دفاع شبوة تلقي القبض على قاتل بعد عشر دقائق من جريمته والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ألقت قوات دفاع شبوة، مساء امس، القبض على مرتكب جريمة قتل بعد لحظات من اغتياله مواطن في حي المستوطنة بمدينة عتق. وكشف مصدر أمني أن قوات دفاع شبوة فور تلقيها بلاغ من قوة تأمين مستشفى الهيئة التابعة لها، عن وصول جثة لأحد المواطنين في أقل من عشر دقائق، تحركت وألقت القبض على القاتل

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