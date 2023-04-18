السعودية تؤكد استمرار جهودها في إحياء العملية السياسية لتحقيق حل مستدام في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - أكدت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، مواصلة جهودها في التواصل مع كافة الأطراف اليمنية؛ لإحياء العملية السياسية، وصولا إلى تحقيق حل شامل ومستدام في اليمن.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية السعودية، بخصوص لقاء الفريق السعودي للتواصل مع الأطراف اليمنية برئاسة السفير محمد آل جابر، برئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي يوم الأحد الماضي.

وحسب البيان، فقد تمّ خلال اللقاء، اطلاع رئيس وأعضاء مجلس القيادة على نتائج اللقاءات في صنعاء ما بين 17 الى 22 رمضان 1444 الموافق 8 الى 13 أبريل 2023 بمشاركة وفد من سلطنة عمان الشقيقة وما رافقها من أجواء ايجابية.

وقال البيان، إن السفير آل جابر نقل لمجلس القيادة، تحيات القيادة السعودية، وتمنياتها بأن "تكلل الاتصالات القائمة مع كافة الاطراف اليمنية بإحياء العملية السياسية بما يؤدي إلى تحقيق حل شامل ومستدام في اليمن".

واعتبر البيان، زيارة الفريق السعودي إلى صنعاء، بأنها "استمرارًا لجهود المملكة العربية السعودية، ومبادرتها للسلام في اليمن التي أعلنت عنها العام 2021، ووافقت عليها الحكومة اليمنية، ومواصلة الأجواء الإيجابية للهدنة الإنسانية الحالية منذ دخولها حيز النافذ في تاريخ 2 أبريل 2022".

ووفق الخارجية السعودية، فقد ثمن رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اللقاء بالجهود السعودية والعمانية.. مشيدين بالحرص على أهمية المضي بالخطوات الإنسانية اللازمة بما يرفع المعاناة عن الشعب اليمني في كل المحافظات اليمنية.

وحسب البيان فقد أكد رئيس وأعضاء مجلس القيادة على "صرف المرتبات، وزيادة عدد الرحلات عبر مطار صنعاء الدولي، وفتح طرق تعز والطرق الأخرى، ووقف إطلاق النار، وإحياء العملية السياسية والتواصل إلى حل سياسي شامل، ومستدام في اليمن وفق المرجعيات المتفق عليها وطنيا ودوليا تحت إشراف الأمم المتحدة".