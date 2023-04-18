شكرا لبحثكم عن خبر عصابات الحوثي تغتال نجل الشيخ الشايف في الجوف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أقدمت المليشيا الحوثية على قتل نجل الشيخ ناجي الشايف في إحدى النقاط العسكرية التابعة لها، بمحافظة الجوف.

وقالت مصادر محلية لـ "المشهد اليمني " اليوم، إن النقيب عدنان ناجي محمد ناصر الشايف قُتل في نقطة عسكرية حوثية بمديرية برط - المراشي في محافظة الجوف .

وأضافت المصادر، أن العناصر الحوثية طلبوا من الشاب عدنان الشايف النزول من سيارته ثم باشروه بإطلاق النار حتى أردوه قتيلا .

وأكدت المصادر إن رجال قبائل ذو حميدان عامة وقبيلة الشوف طالبوا النقطة الحوثية بسرعة تسليم الجناة فورا دون أي تسويف .

هذا وتزايدت عمليات القتل بحق المواطنين في النقاط العسكرية الحوثية دون محاسبة الجناة الذين تقوم المليشيات بنقلهم إلى نقاط أخرى بعد ارتكابهم جرائم القتل.