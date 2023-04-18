شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. كيف ردت ذمار على الحوثي في ليلة القدر " صور " والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حين قامت مليشا عبدالملك البوتي باغلاق جامع العياني بمحافظه ذمار بحجة قطع الطريق ، كانت تعتقد انها وصلت لطموحها لكن الصورة القادمة هذا المساء من صلاة التراويح لفضيله الشيخ علي راشد كانت أبلغ من الكلام والرد الشافي والجواب الكافي على مليشا الخوثي ذمار جمهورية

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