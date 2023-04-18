شكرا لبحثكم عن خبر الفلكي محمد عياش يكشف عن حدث فلكي مرتقب بالتزامن مع أيام العيد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال الفلكي محمد عياش: تشهد منطقة المحيط الهندي وبعض دول وجُزر مجموعة أوقيانوسيا.. كُسوفاً كلياً لِلشمس مع يوم الخميس القادم الموافق 29/رمضان ـ 20/إبريل، حيث يكون القمر المحاق مع نهاية الشهر القمري في عُقدتهِ الصاعده من مداره، والذي يُقابل فيها الأرض بموازة الشمس ويحجُبها عن الأرض في مسار ضيق وفوق مناطق محصورة النطاق يمر بها مركز الكُسوف نظراً لصغر حجم كُتلة القمر الذي يُقدر بربع حجم كُتلة الأرض.

واضاف:حيث يبدأ هذا الكُسوف جزئياً من جنوب غرب المحيط الهندي عند الساعه 4:34 فجراً (الزمن بتوقيت صنعاء)، ويستمر الكسوف في حالتهِ الجزئِيه إلى حين بِدء السكُوف الكُلي عند الساعه 5:37 صباحاً، والذي سيمر مركزهُ من منطقة "إكسماوث" الساحليه شمالي غرب اُستراليا عند الساعه 6:30 ص، ثم يصل الكُسوف الكُلي إلى ذروتهِ العظمى فوق السواحل الجنوبيه لـ "لوس بالوس" تيمور الشرقيه عند الساعه 7:17 ص، حيث يُغطي قُرص القمر الظاهري حينها ما نسبتهُ 100% من قرص الشمس لمده تصل إلى دقيقه1 و17 ثانيه، ويُواصل بعدها الكُسوف الكُلي مسارهُ إلى الشرق مروراً بشمالي جزيرة غينيا الجديده ونهاية الكُسوف الكُلي بعد ذلك حلقياً بنسبة 99.8% عند الساعه 8:57 ص.



واختتم:قبل أن تغرب الشمس وهي في حالة كُسوف جزئي أقصى شرق المحيط الهندي وإنتهاء جميع مراحل هذا الكُسوف الشمسي عند الساعه 9:59 صباحاً، والذي إستغرقت مدة 5 ساعات و 25 دقيقه. تجدر الإشاره إلى أن حدوث هذا الكُسوف الكُلي للشمسي يُصادف مع توقيت الإقتران المركزي للقمر مع شمس والذي يكون مرئياً في حالة الكُسوف، وتأتي ولادة هلال شوال وهلال الشهر القمري الجديد عِقب إنتهاء الكُسوف مع ذات اليوم، وهو يوم التحري الموافق الخميس 20/إبريل، الـ29 من رمضان، لِيمكُث بعدها الهلال من بعد مغيب الشمس في منطقتنا العربيه لمده تتراوح بين (22 إلى 36) دقيقه، وعليه يكون يوم الجمعه الموافق 21/إبريل، هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المُبارك 1444هـ، وذلك في أغلب الدول العربية والإسلاميه بحسب إمكانية الرؤيه للهلال ،، والله الموفق