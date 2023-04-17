شاهد.. وزير الدفاع يزور وزير الدفاع السابق

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يزيد بن سلمان - شبوة - *وزير الدفاع يزور اللواء الركن محمود الصبيحي في منزله بلحج*

قام وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري، اليوم، بزيارة وزير الدفاع الأسبق اللواء الركن محمود الصبيحي في منزله في رأس العارة بمحافظة لحج.

واطمأن وزير الدفاع ومعه نائب قائد قوات التحالف في عدن العقيد ذياب الشهراني، ونائب مدير دائرة الإمداد العميد على الكود، على صحة اللواء الصبيحي..معبراً عن سعادته البالغة بتحريره من سجون مليشيا الإرهاب الحوثية في صفقة تبادل المحتجزين والمخطوفين بعد سنوات من التغييب والإخفاء القسري في معتقلاتها.

وقال الفريق الداعري للواء الصبيحي "لقد مثلتم رمزية للشجاعة والتضحية والإقدام، وستظلون حالة إلهام متفردة لكل منتسبي القوات المسلحة في الثبات ومقاومة ومواجهة المليشيات الإنقلابية وتحقيق الانتصارات في مختلف جبهات العزة والكرامة".

واشاد وزير الدفاع، بصمود ورباطة جأش اللواء الصبيحي ورفاقه في سجون المليشيات الإرهابية، وتحملهم للإخفاء القسري في غياهب السجون منذ 8 اعوام في سبيل تحرير الوطن والدفاع عن الجمهورية واستعادة مؤسسات الدولة..مؤكداً أن المؤسسة العسكرية تفخر بتضحيات ومقاومة وثبات الصبيحي ورفاقه في سجون الكهنوت..مشيراً الى ان الصمود أعطى المعركة زخماً وإصراراً على المضي في استعادة مؤسسات الدولة مهما كلف الثمن.

من جهته عبر اللواء الصبيحي، عن امتنانه للزيارة وشكره للقيادة السياسية والعسكرية على التواصل والحفاوة بخروجه من سجون المليشيات.