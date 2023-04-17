شكرا لبحثكم عن خبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي يؤكد اهمية الدور الاوروبي لتحقيق السلام في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

الرياض:

استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاثنين، المبعوث السويدي لليمن بيتر سيمنبي، وذلك للبحث في مستجدات الاوضاع اليمنية، والجهود الرامية لاحياء مسار السلام في البلاد.

وتطرق اللقاء الى العلاقات الثناىية المتميزة بين البلدين الصديقين، ودور مملكة السويد في تخفيف معاناة الشعب اليمني، ودعم جهود السلام والاستقرار في اليمن.

واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اهمية مضاعفة الضغوط الاوروبية على المليشيات الحوثية ودفعها نحو التعاطي الجاد مع المساعي الشقيقة والصديقة لتجديد الهدنة الانسانية، واستئناف عملية سياسية شاملة ترعاها الامم المتحدة بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنياً واقليمياً ودولياً بما فيها المبادرة السعودية للسلام.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.