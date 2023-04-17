"مدمن تعذيب"..صحفي مُحرر يدعو إلى إدراج مسؤول ملف الأسرى التابع للحوثيين على قائمة الإرهاب

المنامة - ياسر ابراهيم - دعا الصحفي المُحرر من سجون ميليشيا الحوثي الإرهابية، توفيق المنصوري، المجتمع الدولي إلى إدراج مسؤول ملف الأسرى في الميليشيا عبدالقادر المرتضى على قائمة "الإرهاب" واصفاً إياه "بمدمن تعذيب".



وقال المنصوري، في حديث للصحفيين فور وصوله مطار تداوين بمأرب أمس الأحد على متن طائرة للصليب الأحمر، إن القيادي الحوثي "المرتضى" لا يرتاح حتى يمارس التعذيب ضد المختطفين القابعين في السجون بشكل يومي.



وأوضح أنه تعرض في 20 أغسطس 2022 لاعتداء مباشر من "المرتضى" وأشار إلى وجود شج في جبينه من آثار ذلك الاعتداء.



وأضاف أن "عبدالقادر المرتضى، يمارس التعذيب الممنهج بحق المختطفين بشكل يومي، هو مريض تعذيب، مدمن تعذيب، لا يستطيع أن يعيش بدون ممارسة التعذيب كل يوم".



وأشار إلى أن المرتضى يسرق 90 بالمئة من الأموال التي تحول للمختطفين من قبل أهاليهم ويتركهم في السجون عرضة للجوع والمرض.



جدير بالذكر أن الصحفي المنصوري هو أحد الصحفيين الأربعة المحررين من سجون مليشيا الحوثي، وذلك بموجب صفقة التبادل التي رعتها الأمم المتحدة بين الحكومة والحوثيين وانتهت أمس الأحد.



وجاء الإفراج عن الصحفيين الأربعة التي أصدرت المليشيا بحقهم أوامر إعدام، بعد نحو ثمان سنوات من الاختطاف والتعذيب والمعاملة القاسية.

