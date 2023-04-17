الاهألي يعثرون على سيدة مشنوقة في ريمة

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يزيد بن سلمان - شبوة - هارون ابراهيم الواقدي:
عثر مواطنون على جثة فتاة مشنوقة على إحدى الأشجار" بمديرية الجعفرية بمحافظة ريمة.
وقالت مصادر محلية إن المواطنون عثروا على جثة امراة مشنوقة في إحدى الأشجار بمنطقة " الزنم" عزلة بني واقد ، مشيرة إلى أنها وجدت مربوطة بحبل إلى عنقها، وسط غموض يكتنف الحادثة.
وأشارت المصادر أن الأهالي طالبوا بالتحقيق في الحادثة، وكشف ملابساتها، ووضع حد للفوضى الأمنية التي تشهدها المحافظة .
وقال والد الفتاة أن إبنته لا تعاني من أيّ أمراض نفسيه ، وان التحقيقات جارية لدى الجهة الأمنية لمعرفة ملابسة الحادثه.
وفي 1 فبراير/ شباط، من العام المنصرم أقدم طفل في الحادية عشر من عمره على الانتحار في ظروف غامضة، في قرية مكيم بعزلة بني سعيد بمديرية الجعفرية.
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