شكرا لبحثكم عن خبر المتحوث سلطان السامعي يلجا إلى تويتر للغضب على قرار منعه من دخول مطار صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - منعت مليشيا الحوثي الإيرانية، اليوم أحد أبرز قيادات ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى الحاكم الشكلي للجماعة برئاسة القيادي مهدي المشاط، من دخول مطار صنعاء الدولي لاستقبال الأسرى الحوثيين المفرج عنهم من قبل الحكومة الشرعية.

ومنع قائد عسكري بمليشيا الحوثي، القيادي سلطان السامعي عضو ما يسمى المجلس السياسي، من دخول مطار صنعاء للمشاركة في استقبال الأسرى المفرج عنهم اليوم، في المرحلة الأخيرة من عملية التبادل المستمرة منذ ثلاثة أيام بين الحكومة والمليشيات الحوثية.

وقال سلطان السامعي، على حسابه الرسمي بمنصة تويتر: "توجهنا للمطار لاستقبال أسرانا اليوم القادمين من مأرب، وقبل وصولنا للمطار منعنا من الدخول".

موضحاً بان الذي منعه من الدخول هو "أحد الأغبياء الجدد" واسمه "فيصل لسعه" يحمل رتبة عالية يعلم الله من أين جاؤوا به، مخاطباً الذين منعوه بقوله "يا أغبياء، هذا وطننا وليس وطنكم الخاص".

وتابع بالقول "اللهم عمرنا لأرى نهاية هؤلاء...... اللهم إني صائم".

وفي إشارة إلى ذراع إيران الحوثية، قال سلطان السامعي في تدوينة ثانية، أن :" اليمن ليست ضيعة خاصة بفئة أو جهة أو حزب أو مذهب أو قبيلة اليمن ملكا لجميع اليمنيين من المهرة الى صعدة".