شكرا لبحثكم عن خبر الحكومة تلزم البنك المركزي بصرف المرتبات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وزير المالية يوجه ببدء صرف مرتب شهر ابريل وجه وزير المالية سالم صالح بن بريك، البنك المركزي اليمني بالبدء بصرف مرتبات شهر أبريل اعتبارا من 2023/4/17م، وذلك بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك.

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