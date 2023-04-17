محافظ عدن يشدد على تفعيل الدور الرقابي لأداء القطاع الصحي

المنامة - ياسر ابراهيم - شدد وزير الدولة، محافظ عدن، أحمد لملس، على ضرورة تفعيل الدور الرقابي، وتقييم أداء الكادر الصحي المحلي والأجنبي، والالتزام بالعمل وفق المعايير المعمول بها في القطاعات الصحية.

واطّلع لملس خلال ترأسه إجتماعاً الأحد، لمناقشة وضع القطاع الصحي في عدن، على مستوى تنفيذ الخطة التي وضعها مكتب الصحة العامة خلال شهر رمضان، وكذا مستوى الانضباط الوظيفي، والحلول المعمول بها لمواجهة الإشكاليات.

أكد على ضرورة بذل مزيد من الجهود لتحسين وتطوير مستوى خدمات الرعاية الصحية والنزول إلى المرافق الصحية والاطلاع ومتابعة سير العمل فيها. وفقا لوكالة سبأ.