الأمم المتحدة: وفاة 77 طفلا يمنيا وإصابة أكثر من 9 آلاف جراء مرض الحصبة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الأمم المتحدة، مساء الأحد، وفاة 77 طفلا وإصابة أكثر من 9 آلاف آخرين، جراء مرض الحصبة في اليمن، منذ مطلع 2023.



جاء ذلك في تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن.



وقال التقرير، إن "الأرقام مخيفة فيما يتعلق بانتشار الحصبة في اليمن، حيث توفي 77 طفلا بالمرض منذ مطلع العام الجاري 2023".



وأضاف: "تم رصد 9 آلاف و418 إصابة بالمرض نفسه منذ مطلع العام الجاري"، موضحا أنه "خلال عام 2022، شهد اليمن 160 حالة وفاة بمرض الحصبة، فضلا عن 22 ألف إصابة".



تظهر أعراض مرض الحصبة في ارتفاع درجات الحرارة والسعال والزكام وتهيج العينين واحمرارهما، إضافة لألم في الحلق والطفح الجلدي في جميع أنحاء الجسم، ووفق منظمة الصحة العالمية.



وأشار التقرير الأممي إلى أن "حالات الدفتيريا والسعال آخذة في الارتفاع، وكذلك زيادة عدد الوفيات الناجمة عن كل مرض".



وفي 19 مارس /آذار الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي الحصبة وشلل الأطفال في اليمن، مشيرة إلى أن "أكثر من 80 بالمئة من الأطفال الذين يعانون من ‎الحصبة لم يتلقوا اللقاح".



وخلال السنوات الأخيرة، عاودت الأمراض والأوبئة الفيروسية التفشي خاصة في المناطق الخاضعة لمليشيا الحوثي، نتيجة انهيار المنظومة الصحية ومنع المليشيا اللقاحات.

