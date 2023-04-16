شكرا لبحثكم عن خبر البنك المركزي اليمني يتراحع عن صرف مرتبات ابريل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر وكيل قطاع العمليات المصرفية المحلية بالبنك المركزي اليمني حسين الدهمشي مذكره وجهها لمدراء فروع البنك المركزي اليمني تقضي بصرف مرتبات شهر أبريل بعد إجازة عيد الفطر المبارك و في الخمسة الأيام الأخيرة من شهر أبريل ، في حين يترقب موظفي الدولة صرف المرتبات قبيل عيد الفطر المبارك لحاجتهم الماسه إليها لشراء احتياجات عيد الفطر المبارك لأسرهم . و اعتبر الموظفين قرار وكيل القطاع بأنه مجحف في حقهم. فيما يرى قانونيين بأن المذكرة مخالفة لنص المادة 149من اللائحة التنفيذية للقانون المالي. و ناشد الموظفين رئيس الحكومة و محافظي المحافظات التدخل لصرف مرتبات شهر أبريل قبل حلول عيد الفطر المبارك نظراً للأزمة الماليه التي يمرون بها في ظل ضعف المرتبات التي يتقاضونها .

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