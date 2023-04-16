الفريق بن عزيز: صمود أبطال قواتنا في الميادين هو من حرر الأسرى والمختطفين من سجون تنظيم الحوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - تعهد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن دكتور صغير بن عزيز، الأحد، بإطلاق جميع الأسرى والمختطفين في سجون تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية.



جاء ذلك في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة هنأ فيه الأسرى والمختطفين المحررين من سجون تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية بمناسبة نيلهم الحرية بعد سنوات من الاختطاف والمعاناة.



وقال بن عزيز: "لولا عناية الله ثم صمود أبطال قواتنا المسلحة الميامين في كل مواقع الشرف والبطولة لما توصلنا إلى تحرير هؤلاء الأسرى والمختطفين من سجون تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية".



وعبر عن شكره وتقديره لجهود "كل الوسطاء الذين تدخلوا في هذه العملية الإنسانية سواء من الأشقاء أو الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، لإنجاح هذه العملية الإنسانية".



وأكد رئيس الأركان على ضرورة إدراك الجميع أن تعنت تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية هو ما تسبب في تأخير خروج الأسرى والمختطفين، مشدداً على أهمية عدم تمرير هذا التعنت وتبييض صفحة هذا التنظيم الإرهابي.



وأوضح أن "كل من أطلقتهم الحكومة هم أسرى حرب؛ بينما من تم تحريرهم من سجون تنظيم جماعة الحوثي هم من المدنيين والمختطفين والمخفيين البعض منهم ليس له علاقة بالحرب".



وأشار إلى أن هذا يأتي "حرصاً من قيادتنا السياسية ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، على إنجاح هذه العملية الإنسانية كونها معنية بكل اليمنيين".



ولفت رئيس الأركان إلى "ما يحدث في سجون تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية من تعذيب للأسرى والمختطفين والمخفيين"، مؤكداً ضرورة توثيق هذه الجرائم ومحاسبة تنظيم جماعة الحوثي الإرهابي على جرائمه بحق اليمنيين.



وتابع: نعاهد "كل إخواننا المختطفين والأسرى والمخفيين في سجون تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية بأننا سنعمل جاهدين من أجل تحريرهم جميعاً، وسنبذل كل الجهود من أجل تحريرهم".



وقال بن عزيز،" لا يزال كثير من المختطفين والأسرى والمخفيين لدى تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية بدون أي مبرر، رغم كل التنازلات التي قدّمتها حكومتنا من أجل رفع المعاناة عنهم وعن أن أبناء الشعب اليمني.



وأضاف، أن على رأس المختطفين والمخفيين،" السياسي البارز محمد قحطان والقائد العسكري البطل العميد فيصل رجب، وكثير من الأبطال الذين ما يزالون في سجون الحوثي".



ووجه رئيس الأركان رسالة إلى "آباء وأمهات الأسرى الذين أفرجت عنهم الحكومة في هذه الصفقة والصفقات السابقة واللاحقة بأن يحافظوا على أبنائهم ولا يلقوا بهم في براثن تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية التي تلقي بهم إلى الموت"، مطالباً: "كل أسرة بأن تحافظ على أبنائها وهذه نصيحة لوجه الله".



وأضاف: "نحن نعتبر كل اليمنيين أمانة في أعناقنا جميعاً، يجب المحافظة عليهم وتحصينهم من أفكار تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية، التي تعبئ الشباب بالحقد والكراهية ضد المجتمع والحياة".



وأكد الفريق بن عزيز، "أننا مع السلام، وأننا لا نحارب من أجل الحرب، وليس لدينا أحقاد أو كراهية أو انتقام، وإنما نحارب من أجل السلام الشامل والكامل الذي يضمن حريات وحقوق وكرامة كل اليمنيين".



كما عبر رئيس الأركان عن شكره وتقديره "لتحالف دعم الشرعية سواء في الحرب أو السلام، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية".



وفي وقت سابق اليوم، استكملت عملية التبادل بالإفراج عن 890 محتجزا من الجانبين عبر رحلات جوية قادتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بين ستة مطارات في اليمن والمملكة العربية السعودية.

