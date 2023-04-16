شكرا لبحثكم عن خبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي يؤكد التزام المجلس والحكومة بانهاء معاناة جميع المحتجزين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اكد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التزام المجلس والحكومة بالعمل على اطلاق سراح كافة المحتجزين والمحتجزات، بمن فيهم اللواء فيصل رجب، ومحمد قحطان المشمولان بقرار مجلس الامن الدولي.

وقال الرئيس في تهنئة على تويتر للمحتجزين المفرج عنهم، ان الايام الثلاث الماضية "كانت اياما سعيدة للشعب اليمني في كل مكان مع خواتم الشهر الفضيل، وقرب حلول عيد الفطر المبارك حيث التأمت مئات الاسر مع احبائها، على امل ان تمثل هذه الخطوة بارقة امل على طريق تحقيق السلام الشامل والعادل والمستقبل الذي يستحقه شعبنا".

واثنى رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه واعضاء المجلس، على جهود الفريق الحكومي والاشقاء في المملكة العربية السعودية، والامم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الاحمر التي تكاملت من اجل صناعة فرحة الافراج عن مئات المحتجزين بناء على نتائج الاجتماعات الاخيرة مع المليشيات الحوثية في سويسرا.

وشملت عملية التبادل الافراج عن 890 محتجزا من الجانبين بينهم اللواء محمود الصبيحي، واللواء ناصر منصور هادي، المشمولان بقرار مجلس الامن، والاربعة الصحفيين المحكومين ظلما بالاعدام، و 4 جثامين عبر رحلات جوية قادتها اللجنة الدولية للصليب الاحمر بين ستة مطارات في اليمن والمملكة العربية السعودية