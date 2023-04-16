شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. الحكومة تستكمل إعادة تاهيل مقرها المحلي في خور مكسر بالعاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استكمال تأهيل مبنى محلي خور مكسر في عدن

تم انجاز العمل على اعادة بناء وتأهيل مبنى ديوان السلطة المحلية بمديرية خورمكسر بتمويل من السلطة المحلية وباشراف مباشر من المدير العام عواس الزهري.

وتأتي اعمال التأهيل ترجمة لتوجهات معالي وزير الدولة محافظ العاصمة الأستاذ احمد حامد لملس نحو اعادة البناء والتأهيل لمباني مؤسسات ومرافق الدولة التي طالها التدمير جراء حرب وعدوان 2015م.

يذكر أن 8 مكاتب اضافية تم بنائها علي نفقه المجلس المحلي خورمكسر.