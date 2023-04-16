شكرا لبحثكم عن خبر شاب من ذمار يقتل نفسه في حضرموت بسبب الغدر والديون والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
اقدم شاب من ذمار على الانتحار مساء السبت بمدينة المكلا.
وقالت مصادر لكريتر سكاي:اقدم شاب من أبناء #ذمار في #المكلا على الانتحار مساء يوم أمس، بعدما ترك فيديو يتحدث فيه عن ما ألم به من قسوة الحياة في #اليمن.
واضافت:وتعرضه لضغوط من الأقارب، ومن لهم ديون عنده، كذلك تعرضه لسرقة "معاوز" بما قيمته ١٠٠٠٠ ريال سعودي، أرسلهم لمحافظة #المهرة مع سائق باص، غدر به، وخان الأمانة.
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