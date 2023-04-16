شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس هادي يهاتف عفاش لأول مرة .. والسبب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تلقى عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق محمد عبدالله صالح، اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس السابق المشير عبدربه منصور هادي، هنأه خلاله بمناسبة تحرر شقيقه العقيد الركن محمد محمد عبدالله صالح ونجله النقيب عفاش طارق صالح، واطمأن على صحتهما وسلامتهما.

بدوره، عبّر العميد طارق، عن شكره للرئيس السابق على هذه اللفتة الكريمة..مهنئًا جميع المحتجزين المحررين وأسرهم وعائلاتهم.

وكان عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح، قد قام بزيارة الرئيس السابق، وهنأه بوصول شقيقه اللواء ناصر منصور هادي، المفرج عنه من سجون مليشيا الحوثي الإرهابية، واطمأن على صحته وسلامته.