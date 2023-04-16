شكرا لبحثكم عن خبر الخارجية السودانية توضح سبب تضرر الطائرتين السعودية والسودانية في مطار الخرطوم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلنت الخارجية السودانية أن عناصر قوات الدعم السريع المتمردة توغلت داخل مطار الخرطوم صباح السبت، مشيرة إلى أن الهجوم أسفر عن إصابة طائرة للخطوط الجوية السعودية وطائرة سودانية.

وأضافت الخارجية في بيان: "تصدّت القوات المسلحة للقوات المهاجمة وتمكّنت من تطهير الوجود المسلح في المطار ومحيطه".

قال الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني إن "عناصر من القوات المتمردة تسللت لمطار الخرطوم وأحرقت طائرات مدنية".

هذا وقد اندلعت اشتباكات صباح يوم السبت في الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحوّل مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.

من جهتها، أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن تعرّض إحدى طائراتها لحادث في مطار الخرطوم، قبل مغادرتها من هناك إلى الرياض.

وأوضحت الخطوط السعودية في بيان عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، اليوم السبت، أن طائرتها من طراز إيرباص "A330" بالرحلة رقم "SV458" قد تعرضت لحادث في مطار الخرطوم الدولي، قبل إقلاعها متوجهة إلى الرياض، في تمام الساعة 07:30 بتوقيت غرينيتش.