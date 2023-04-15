اليمن يرحب بجهود السعودية لإنهاء الانقلاب وتحقيق السلام العادل والمستدام في البلاد

المنامة - ياسر ابراهيم - رحبت الجمهورية اليمنية، السبت، بالبيان الصادر عن المملكة العربية السعودية المتعلق بزيارة فريقها الى صنعاء برئاسة السفير محمد آل جابر، مؤكدة حرصها على التعامل الإيجابي مع جهود إحلال السلام في البلاد.



وأشادت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، بجهود المملكة المستمرة لتخفيف المعاناة الانسانية واحياء مسار السلام في اليمن امتداداً لمبادرتها المعلنة في مارس 2021.



وجددت الخارجية، باسم الحكومة اليمنية تأكيدها على دعم جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وكافة المساعي الاقليمية والدولية الرامية لإنهاء الانقلاب وإيقاف الحرب وتحقيق السلام العادل والمستدام.



وأكد البيان، حرص الحكومة على إنهاء معاناة الشعب اليمني والاستمرار في تعاملها الإيجابي مع كافة المساعي الهادفة لإحلال السلام في اليمن.



كما أكد دعم الحكومة لجهود "وقف عدوان مليشيا الحوثي الإرهابية على الشعب اليمني الذي أنتج أسوأ ازمة إنسانية في تاريخ اليمن، والوصول إلى حل سياسي شامل ودائم مبني على المرجعيات المتفق عليها".



وفي وقت سابق اليوم قالت الخارجية السعودية في بيان، إن وفدها عقد مجموعة من اللقاءات في صنعاء (مع الحوثيين) "شهدت نقاشات متعمقة في العديد من الموضوعات ذات الصلة بالوضع الإنساني، وإطلاق جميع الأسرى، ووقف إطلاق النار، والحل السياسي الشامل في اليمن".



وأكد البيان، أن تلك النقاشات اتسمت بالشفافية وسط أجواء تفاؤلية وإيجابية، مشيرة إلى أن لقاءات لاحقة ستعقد في أقرب وقت "بما يؤدي التوصل الى حل سياسي شامل ومستدام ومقبول من كل الأطراف اليمنية".



وأشار إلى أن الزيارة إلى صنعاء جاءت" امتداداً للمبادرة السعودية التي أعلنت في مارس 2021، وللأجواء الإيجابية التي وفّرتها الهدنة الإنسانية في اليمن التي أعلنتها الامم المتحدة في تاريخ 2 أبريل 2022م".

