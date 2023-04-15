شكرا لبحثكم عن خبر جريمة مروعة.. قريب عضو بمجلس النواب يختطف شابة ويقوم باغتصابها في عدن ويستخدم نفوذه لهذا الامر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اقدم قريب لعضو مجلس النواب على اختطاف شابة بعدن وقام باغتصابها. وقالت مصادر لكريتر سكاي:اقدم شخص عمه(والد زوجته) عضو بمجلس النواب على اختطاف شابة وقام باغتصابها قبل ان يطلق سراحها. واضافت:الفتاة تقدمت ببلاغ للنيابة التي قامت باعتقاله وفتح محضر بالواقعة الا ان والد زوجته البرلماني ضغط وتمكن من اصدار اوامر باطلاق سراحه خوفا على سمعته وسمعة زوجته. واختتمت:الجريمة تسببت بغضب مجتمعي ماتسبب بضغط على النيابة التي رفضت توجيهات الافراج عن الجاني الذي يقبع بالسجن. من كريتر سكاي :

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