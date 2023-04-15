خروقات وتحليق مكثف للطيران في الحديدة

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يزيد بن سلمان - شبوة -
كشفت غرفة ضباط الإرتباط والخاصة برصد الخروقات التابعة للحوثيين عن رصدها 111خرقا في جبهات الساحل الغربي
وأكدت غرفة ضباط الإرتباط ان من بين الخروقات في الحديدة استحداث تحصينات قتالية في الجبلية و حيس تحليق 7 طائرات تجسسية في اجواء الجبلية و حيس و 4 غارات لطيران تجسسي على حيس
مشيراً ان من بين الخروقات أيضاً 35 خرق بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 83 صاروخ وقذيفة و 64 خرق بالأعيرة النارية المختلفة
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