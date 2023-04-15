هذا ما تعهد به طارق عفاش عند استقبال شقيقه ونجله المفرج عنهما من سجون صنعاء

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يزيد بن سلمان - شبوة - تعهد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، اليوم السبت، باستعادة الجمهورية سلما أو حربا.
ونشر صالح على حسابه في تويتر صورة فوتوغرافية لنجله عفاش وشقيقه محمد لدى استقباله لهما في الرياض بعد وقت قصير من اطلاق سراحهما اليوم السبت ضمن صفقة لتبادل مئات المحتجزين مع جماعة الحوثيين.
وأكد بان تلك التضيحات لن تذهب سدى، قائلا "عهدا علينا أيها الابطال، أن تحيا الجمهورية سلما أو حربا".
وكتب صالح الذي ظهر في الصورة يتوسط الشابين الملتحيين "بمصافحة محمد وعفاش، أخي وابني اللذين خطفهما الحوثي من المستشفى والشارع بعد انتهاء القتال، عادت ذاكرتنا إلى ديسمبر، يوم البطولة والرجولة والاقدام"، في إشارة إلى انتفاضة ديسمبر التي قادها الرئيس السابق علي عبدالله صالح ضد جماعة الحوثي وانتهت بمقتله في منزله نهاية العام 2017م.
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