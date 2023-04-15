شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. السعودية تعلن نتائج مباحثاتها مع الحوثي والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت المملكة العربية نتائج مفاوضاتها مع مليشيا الإرهابية في العاصمة ية صنعاء، الأسبوع الماضي.
وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، اليوم السبت، المفاوضات تركزت حول 4 ملفات رئيسية، تضمنتها مبادرة سابقة أعلنت في 2021.
وأضافت الخارجية السعودية، ان الفريق السعودي برئاسة السفير محمد عقد مجموعةً من اللقاءات في صنعاء شهدت نقاشات مُتعمّقة في العديد من الموضوعات ذات الصلة بالوضع الإنساني و إطلاق الأسرى، ووقف إطلاق النار، والحل السياسي الشامل في اليمن.
وأكدت الوزارة السعودية أن المفاوضات اتسمت بالشفافية، وأنها ستواصل النقاشات خلال الفترة المقبلة.
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