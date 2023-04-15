شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. السعودية تعلن نتائج مباحثاتها مع الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت المملكة العربية نتائج مفاوضاتها مع مليشيا الإرهابية في العاصمة ية صنعاء، الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، اليوم السبت، المفاوضات تركزت حول 4 ملفات رئيسية، تضمنتها مبادرة سابقة أعلنت في 2021.

وأضافت الخارجية السعودية، ان الفريق ‎السعودي برئاسة السفير محمد عقد مجموعةً من اللقاءات في ‎صنعاء شهدت نقاشات مُتعمّقة في العديد من الموضوعات ذات الصلة بالوضع الإنساني و إطلاق ‎الأسرى، ووقف إطلاق النار، والحل السياسي الشامل في ‎اليمن.

وأكدت الوزارة السعودية أن المفاوضات اتسمت بالشفافية، وأنها ستواصل النقاشات خلال الفترة المقبلة.