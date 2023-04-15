شكرا لبحثكم عن خبر صورة .. سر الظهور الانيق للرئيس هادي بعد احتجاب استمر نحو سنة .. ورسالته للحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أثار ظهور الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، بالزي الرسمي وربطة العنق، فيما أعضاء من مجلس القيادة بملابس عادية، تساؤلات الكثير من المراقبين.

وعلى الرغم من ظهور عضو مجلس القيادة الرئاسي،العميد طارق صالح، كذلك بزي رسمي وربطة عنق، إلا أن الكثير من المعلقين بينهم صحفيين وإعلاميين، ركزوا على هادي والعليمي.

جاء ذلك، خلال استضافة الرئيس السابق لأعضاء المجلس وبعض قيادات الدولة، مساء أمس الجمعة، في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض.

واعتبر مراقبون هذا الظهور اللافت، ذا مغزى سياسة ورسالة سياسية للمليشيات الحوثي التي ما تزال تراوح وتماطل خلال مباحثات السلام الأخيرة، وتحاول قدر الإمكان التهرب وكسب المزيد من الوقت واختلاق الأعذار لإبطال مساعي السلام في اليمن.

وقال معلقون إن الشرعية جاهزة للسلام مع الحوثي، بالتشكيلة التي يريدها، رئيس منتخب -في إشارة إلى الرئيس السابق، هادي الذي فوض المجلس الرئاسي بصلاحياته - أو مجلس القيادة الحالي بأعضائه الثمانية.

فيما تساءل آخرون: "لو أن أحدهم حضر اللقاء بدون بدلة رسمية وبالذات " ربطة العنق" كانت الصورة طبيعية ، لكن الرئيس هادي ورئيس مجلس القيادة العليمي حضرا باللبس الرسمي الكامل، فهل اللقاء ذو مغزى؟ ومن الذي أراد إرسال رسالة؟".

واضافوا: "في الصورة استعدادات العليمي واضحة على أنه الرئيس ، لكن دعوة هادي في هذا التوقيت لكل قيادات الدولة تحمل في طياتها سؤالا، مالذي يدور في رأس الرئيس هادي ؟ وهل هناك جهة طلبت منه الظهور المفاجيء؟وهل هناك اشتراطات للحوثيين بالتفاوض مع الرئيس المنتخب؟".

وعلق آخر قائلًا: " الصورة ما كانت لتخرج لو لم تكن فيها رسالة للحوثي: إما المجلس أو رجعنا لكم هادي".

في وقت رأى آخرون، أن صورة ظهور الرئيس السابق إلى جوار رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، أسقطت الدعايات والإشاعات التي ظلت تسيء للأشقاء في المملكة العربية السعودية طيلة السنة الماضية، بمزاعم أن الرئيس السابق، هادي، وعائلته قيد الاحتجاز وأنه فوض المجلس الرئاسي بصلاحياته بالإجبار.

وقالوا إن للصورة دلالة كبيرة أهمها أن "كل الشخصيات القوى اليمنية تؤمن بالنهج الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة والشراكة ، وان معضلتنا التاريخية هي مع عصابة السلالة ودعوى الاصطفاء والحق الالهي".

وكان الرئيس السابق، هادي، استقبل الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الجمعة، بحضور اعضاء المجلس عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، وفرج البحسني.

وتبادل رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس مع الرئيس السابق التهاني بخواتم شهر رمضان المبارك، والافراج عن مئات المحتجزين من سجون المليشيا الحوثية بمن فيهم اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع الاسبق، واللواء ناصر منصور هادي وكيل جهاز الامن السياسي الاسبق لشؤون محافظات عدن، ولحج وابين.