شكرا لبحثكم عن خبر شاهد : ناصر هادي بين صورتين .. هذا ما فعله الحوثي بالاسير والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون صورة للواء ناصر هادي شقيق الرئيس هادي قبل الأسر وعقب عملية الإفراج عنه اليوم. وتظهر الصورة اللواء ناصر وهو في تدهور كبير. وقال ناشطون ان ناصر تعرض للتعذيب داخل سجون الحوثيين. واختتموا : الحالة الصحية لناصر متدهورة. وينشر كريتر سكاي الصورة التي توضح الفرق الكبير عقب ثمان سنوات من الأسر

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