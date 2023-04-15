شكرا لبحثكم عن خبر تصريحات المتحوث سلطان السامعي تكشف عن الوضع الخطير للواء فيصل رجب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تمهيدا لإعلان وفاته في معتقلاتها، خرجت مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، اليوم الجمعة، تمهد لإعلان وفاة الأسير المعتقل في سجونها منذ بدء حربها العبثية 2015م، اللواء فيصل رجب.

جاء ذلك في تصريح على لسان القيادي البارز في مليشيا الحوثي المدعو سلطان السامعي، عضو ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى.

وقال المدعو سلطان السامعي على حسابه الرسمي بمنصة تويتر، ان اللواء فيصل رجب "يعاني من مرض شديد" ارجو ان يطلق في اقرب فرص". حسب قوله.

وتناسى السامعي في إنسانيته المصطنعة حول صحة اللواء الأسير فيصل رجب، أن جماعته المليشيات الحوثية هي من تحتجزه منذ نحو تسع سنوات مضت في سجونها السرية بصنعاء.

واعتبر النشطاء أن حديث سلطان السامعي الذي يعتبر من أبرز قيادات الجماعة السياسية، عن معاناة فيصل رجب من مرض شديد، تمهيداً لإعلان وفاته خلال الأيام المقبلة.

وحمل النشطاء، مليشيا الحوثي المسؤلية الكاملة لأي مكروه يصاب به اللواء فيصل رجب، وتتحمل كذلك المسؤلية عن تدهور الحالة الصحية أن صدق السامعي في قوله.

وأشار النشطاء، إلى عدم وجود أي عوائق سياسية أمام تحرير الأسير اللواء فيصل رجب وإطلاق سراحه خلال صفقة تبادل الأسرى التي شهدتها عدن وصنعاء اليوم الجمعة، وهذا ما يؤكد أنه قد يكون فارق الحياة.

وشهدت العاصمة عدن والمحتلة صنعاء، في وقت سابق من اليوم الجمعة، المرحلة الأولى من عملية تبادل الأسرى والمعتقلين العسكريين والسياسيين، بين الحكومة المعترف بها ومليشيا الحوثي الإيرانية، والتي شملت تحرير 318 أسيرا، بموجب اتفاق رعته الأمم المتحدة يقضي بتبادل 887 أسيرا من الجانبين.

وانطلقت عملية تبادل الأسرى صباح اليوم عبر رحلات جوية متزامنة سيرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بين مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرة الحوثيين ومطار عدن الدولي الخاضع لسيطرة الحكومة اليمنية.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، قد قالت في وقت سابق من اليوم، إن عملية الإفراج اليوم اكتملت بنقل 318 محتجزا، هم 249 محتجزا تم نقلهم من مطار صنعاء على رحلتين، مقابل 69 محتجزا تم نقلهم في عملية مماثلة على رحلتين من مطار عدن.

وأوضحت اللجنة في بيان صحفي أن العملية الإنسانية لنقل المزيد من المحتجزين ستستمر خلال اليومين القادمين (السبت والأحد) عبر مزيد من الرحلات الجوية.

وأوضح المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر عدنان حزام في تصريح صحفي، أن عملية إطلاق سراح المحتجزين بسبب الصراع في اليمن بدأت صباح اليوم، وهي أول يوم من عملية التبادل التي تستمر لثلاثة أيام.

وأضاف حزام أن "اليوم شهدنا لحظات رائعة، حيث عاد 318 محتجزا إلى أهاليهم في خطوة مهمة لبناء العلاقة بين أطراف الصراع في اليمن".

وأعرب المتحدث عن أمله في "أن تؤدي هذه الخطوة اليوم، وخلال اليومين القادمين إلى مزيد من إطلاق سراح محتجزين آخرين بين أطراف الصراع في اليمن".