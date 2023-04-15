شكرا لبحثكم عن خبر الرئاسة تحذر.. انتحال صفة شخصية يحيى الشعيبي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أقدم شخص مجهول، على انتحال صفة مدير مكتب رئاسة الجمهورية، وفي أعقاب ذلك حذرت الرئاسة في تصريح صحفي موجه لأبناء الشعب اليمني من التعامل معه.

وحذرت الرئاسة على لسان مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية من التعامل مع صفحة على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) تنتحل صفة مدير مكتب رئاسة الجمهورية.

وقال المصدر المسؤول في تصريح صحفي إن الصفحة المرفق رابطها أسفل الخبر، لا تتبع الدكتور يحيى الشعبي مدير مكتب الرئاسة محذراً من التعامل معها.

ودعا المصدر المسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية، الجميع الى تحري الدقة والمسؤولية.

رابط الصفحة المزورة: