شكرا لبحثكم عن خبر الناطق العسكري يكشف القوات الجنوبية في إنجاز صفقة الأسرى وتحرير الصبيحي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أكد الناطق العسكري الرسمي باسم القوات المسلحة الجنوبية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، المقدم محمد النقيب على أهمية "الدور الكبير الذي لعبته قواتنا الجنوبية في عملية تبادل الأسرى مع مليشيا الحوثي".

وقال النقيب في تصريح صحفي: “لم يكن لهذا الإنجاز العظيم ان يرى النور لولا القوات المسلحة الجنوبية بمختلف تشكيلاتها، والتي تمكن ابطالها وفي مسارح العمليات القتالية وغمار معاركها بأسر عناصر وقيادات من المليشيات في وقائع ومعارك حربية متعددة ومن ثم الاحتفاظ بهم ومعاملتهم بموجب قيمنا الاسلامية والأعراف والقوانين والمواثيق الدولية”.

وأضاف النقيب بالقول: “حتى جاء الوقت المناسب للتفاوض بهم مقابل الإفراج عن اسرانا ومعتقلينا وعلى رأسهم اللواء محمود الصبيحي واللواء ناصر منصور هادي وكل الاسرى الجنوبيين المفرج عنهم اليوم رغم تعنت المليشيات الحوثية وتلكئها طيلة السنوات الماضية”.

وتابع بالقول : أن الجنوب اليوم عاش فرحة كبرى بعودة الأسرى الأبطال الذين صمدوا وقاوموا في سجون مليشيات الحوثي حتى انتصروا.

ويوم أمس الجمعة، نجحت عملية تبادل الأسرى بين الحكومة ومليشيا الحوثي، في مرحلتها الاولى والتي شملت تحرير 318 أسيرا، بموجب اتفاق رعته الأمم المتحدة يقضي بتبادل 887 أسيرا من الجانبين..