شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. القبض على اجنبي يدير مصنع خمر بدائي في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

ألقت الأجهزة الأمنية في العاصمة عدن، مساء الجمعة، القبض على أجنبي متورط بامتلاكه مصنع خمور في إحدى مديريات المحافظة.

وقال المركز الإعلامي لإدارة أمن عدن، ان "شرطة البساتين قبضت اليوم، على متهم من أصل افريقي يمتلك معمل لصنع الخمر البلدي حيث تم ضبطه متلبسا في منزله بحي البساتين في مديرية دار سعد بالعاصمة عدن".

وقال مدير شرطة البساتين العقيد ناصر الشنفرة: "تلقينا معلومات حول قيام شاب حبشي يقوم بتصنيع وبيع الخمر البلدي وتم رصد المتهم ومراقبته من قبل فريق التحري ليم مداهمة المنزل وضبط المتهم متلبس بجريمة تصنيع الخمر البلدي عبر طرق بدائية محلية".

واضاف الشنفرة ان "قوات الامن قامت بضبط المتهم وتحرير عدة المعمل حيث كان المعمل عبارة عن عدد من البراميل البلاستيكية ودست ضغاط وبوالد بلاستيكية ومجموعة الأنابيب يتم استخدامها لتقطير الخمور واسطوانة غاز".

وأوضح الشنفرة بان اللجان المجتمعية شاركت في عملية الضبط، حيث بذلت قيادة اللجان المجتمعية جهود طيبة في كشف هذه الجريمة مشيرا إلى أنهم باتوا عون وسند لرجال الأمن في عدد من الأعمال الأمنية ولهم دور لا يقل أهمية عن دور رجال الأمن وهناك جهود مشتركة من اجل أمن وأمان العاصمة عدن.

وأكد العقيد الشنفرة بأنه تم فتح محضر للتحقيق في هذه الجريمة كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل تحويل المتهم للجهات المختصة.