شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر في ظهوره الأول منذ تنحيه.. المجلس الرئاسي يزور الرئيس اليمني السابق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أجرى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، مساء الجمعة، زيارة إلى الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، وشقيقه الأسير المحرر، اللواء ناصر منصور هادي، الذي وصل إلى العاصمة السعودية الرياض.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس، تبادلوا مع الرئيس السابق، التهاني بخواتم شهر رمضان المبارك، والإفراج عن مئات المحتجزين من سجون ميليشيات الحوثيين، بمن فيهم وزير الدفاع الأسبق، اللواء الركن محمود الصبيحي، واللواء ناصر منصور هادي، الرئيس الأسبق لجهاز الأمن السياسي في عدن ولحج وأبين.

وعبّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، عن تهانيه بالإفراج عن شقيق الرئيس السابق هادي، وللشعب اليمني ومئات الأُسر التي التأمت بأحبائها في هذه الأيام المباركة.

وأعرب عن أمله بأن تمثل هذه الخطوة مدخلًا لإغلاق هذا الملف الإنساني، والبناء عليه في تحقيق السلام الشامل والعادل في كافة ربوع اليمن.

واستقبل مطارا عدن وصنعاء الدوليان، الجمعة، 318 أسير حرب ومختطفًا، عبر رحلتين لكل مطار، في صفقة تبادل بين الحكومة اليمنية والحوثيين جرى التوافق بشأنها خلال محادثات سويسرا، الشهر الماضي، برعاية من الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وكان من بين أسرى القوات الحكومية التي وصلت إلى مطار عدن الدولي، اللواء الركن الصبيحي، واللواء ناصر منصور هادي، قبل أن يتم نقل الأخير في طائرة خاصة إلى الرياض، نتيجة وضعه الصحي.

وتشمل عملية التبادل بين الأطراف اليمنية 887 أسيرًا ومختطفًا، على مدى 3 أيام، تفرج خلالها السلطات الحكومية عن 706 أسرى من مقاتلي الحوثيين، مقابل 181 أسيرًا ومختطفًا لدى الحوثيين، تمهيدًا لعملية تبادل أخرى شاملة "لجميع المحتجزين والمختطفين على قاعدة الكل مقابل الكل، وتصفير كل المعتقلات والسجون".