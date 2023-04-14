رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي وكبار قيادات الدولة يزورون الرئيس السابق "هادي"

المنامة - ياسر ابراهيم - زار رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الجمعة، الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض وذلك بدعوة الأخير، لحضور مأدبة افطار رمضانية.



جاء ذلك بحضور اعضاء المجلس عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، وفرج البحسني، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وتبادل الرئيس العليمي واعضاء المجلس مع الرئيس السابق التهاني بخواتم شهر رمضان المبارك، والإفراج عن مئات المحتجزين من سجون المليشيات الحوثية بمن فيهم اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع الأسبق، واللواء ناصر منصور هادي الرئيس الأسبق لجهاز الامن السياسي في محافظات عدن، ولحج وابين.



وحضر المأدبة رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني و هيئة رئاسة المجلس، ومستشارو رئيس مجلس القيادة الرئاسي واعضاء من مجلسي النواب والشوري، وهيئة التشاور والمصالحة، وكبار رجال الدولة.



وأعرب العليمي عن خالص تهانيه للرئيس السابق بالإفراج عن شقيقه اللواء ناصر منصور هادي، وللشعب اليمني ومئات الاسر التي التأمت باحبائها في هذه الأيام المباركة.



كما أعرب عن أمله أن تمثل هذه الخطوة مدخلا لإغلاق هذا الملف الإنساني، والبناء عليه في تحقيق السلام الشامل والعادل في كافة ربوع الوطن.



يشار إلى أن هذا أول ظهور للرئيس السابق عبدربه منصور هادي منذ إعلانه نقل السلطة إلى مجلس القيادة الرئاسي قبل عام.

